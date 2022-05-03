За дві доби ЗСУ ліквідували майже два десятки безпілотників вартістю $2 млн
За дві доби підрозділи Збройних сил України ліквідували майже два десятки ворожих безпілотних літальних апаратів вартістю $2 млн
Про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці Головнокомандувача ЗС України.
За попередніми даними, підрозділи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ за останні 2 доби ліквідували майже 20 ворожих БПЛА. Загальна вартість збитої ворожої техніки становить близько $2 млн.
На фото - вражені російські БПЛА "Орлан" та "Тахіон", які було знищено на Східному напрямку та "ZALA", який підрозділи ЗСУ збили на Північному напрямку.
- Нагадаємо, що за добу 2 травня Протиповітряна оборона України знищила 8 ворожих безпілотників, один із яких вартує $7 млн
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