За дві доби ЗСУ ліквідували майже два десятки безпілотників вартістю $2 млн

Про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці Головнокомандувача ЗС України.



За попередніми даними, підрозділи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ за останні 2 доби ліквідували майже 20 ворожих БПЛА. Загальна вартість збитої ворожої техніки становить близько $2 млн.



На фото - вражені російські БПЛА "Орлан" та "Тахіон", які було знищено на Східному напрямку та "ZALA", який підрозділи ЗСУ збили на Північному напрямку.















Нагадаємо, що за добу 2 травня Протиповітряна оборона України знищила 8 ворожих безпілотників, один із яких вартує $7 млн