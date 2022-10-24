За пів години на Херсонщині ППО збила два ударні вертольоти армії РФ

Про це інформують у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

"24 жовтня з 13:00 по 13:30 у Бериславському районі Херсонщини підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збито два ударних вертольоти", - пише пресслужба.

Повідомляється, що ліквідували два вертольоти Ка-52.