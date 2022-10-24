За пів години на Херсонщині ППО збила два ударні вертольоти армії РФ
Удень 24 жовтня Протиповітряна оборона ЗСУ за пів години збила два російські ударні вертольоти над Херсонською областю
Про це інформують у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.
"24 жовтня з 13:00 по 13:30 у Бериславському районі Херсонщини підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збито два ударних вертольоти", - пише пресслужба.
Повідомляється, що ліквідували два вертольоти Ка-52.
- Українська авіація протягом 23 жовтня завдала 11 ударів по місцях зосередження противника, а ракетні війська та артилерія уразили чотири пункти управління, чотири склади боєприпасів й зенітний ракетний комплекс.
- ЗСУ виконали 130 вогневих завдань за день та знищили російську станцію "Зоопарк-1" на Херсонщині.
- Генштаб підтвердив знищення трьох ворожих БМ-21 "Град" та евакуацію 70 поранених окупантів на Запоріжжі.
- 23 жовтня бійці ВМС ліквідували бойову машину піхоти та ще 29 російських загарбників під час бою на Донеччині.
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