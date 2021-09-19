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За і проти ЛГБТ. Протилежні сторони зібралися біля Опери та Університету ім. Шевченка, посередині поліція

19 вересня, 2021 неділя
11:36
Новини

Вранці у неділю, 19 вересня 2021 року, учасники Київпрайду формують колону для пішої ходи середмістям Києва

Прихильників ЛГБТ-цінностей можна побачити на вулиці Володимирській, а саме на відтинку між Богдана Хмельницького та бульваром Тараса Шевченка, тобто між правлінням Національної академії наук і пам'ятником Михайлу Грушевському, передає Еспресо.TV.

Противники ЛГБТ своєю чергою теж отаборилися на Володимирській, але вже за бульваром. Їх можна побачити на вході до Національного університету імені Тараса Шевченка та Шевченківському парку.

Захисники традиційних родинних цінностей, а це представники політичних партій "Правий сектор", "Свобода", "Братство", громадської організації "Традиція і порядок", ветерани війни з Росією, віряни різних напрямків християнства висунули свої вимоги.

Про це можна прочитати у "Правого сектору":

"1. Не приймати законопроєкт №5488, як такий, що загрожує реалізації базових прав громадян на свободу слова, думки та віросповідання.

2. Виключити з регулятивних правових актів у освітній сфері та текстів підручників норми і положення про статеве виховання на основі ЛГБТ-ідеології.

3. Заборонити пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, у тому числі у формі так званих "маршів рівності", "прайдів", "гей-парадів", "фестивалів квір-культури" тощо".

Натомість громадська організація "Київпрайд" просить депутатів Верховної Ради прийняти законопроєкт №5488. Це є головною темою їхнього сьогоднішнього заходу.

Антагоністів роз'єднують кордони поліції та Нацгвардії.

Як і в минулі рази під час проведення Київпрайду, маршрут пішої ходи його учасників обмежене металевими сітками.

Наведені світлини зроблені на місці подій та узяті зі сторінок учасників обох акцій у соцмережах
















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