Якщо Газпром буде продавати весь свій газ в Європу тільки за рублі , то їх пошлють туди, куди ми посилаємо російський воєнний корабель,- Железняк

Таку думку він висловив в етері Espreso.TV.

“Росії зараз не можна використовувати долари і євро, а рублі нікого не цікавлять, це зайвий папер. У Росії неможливо купити долар, тому вони вирішили зробити цю заяву, що Газпром буде продавати весь свій газ тільки за рублі. Ідея полягала в тому, що таким чином вони можуть зміцнити рубль та будуть робити наповнення золотовалютних резервів”,- пояснив Железняк.

Нардеп наголосив, що вже є заява Австрії і вони будуть і далі оплачувати тільки в євро і ніякого рубля. За його словами, економічний радник прем’єра Італії сказав, що їх країна буде платити в євро і ніяких поступок, щоб обійти санкції вони робити не будуть. Железняк прогнозує, що такі відповіді будуть від кожної країни.

"Ідея з їх боку була зухвала, як і багато інших речей, про які заявляв Путін. А потім виявилося, що це нісенітниці і вони позорно намагаються відкатити ці історії назад. За ідею,що Газпром буде продавати весь свій газ в Європу тільки за рублі, їх пошлють туди ,куди ми посилаємо руський военний корабль", додав Железняк

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