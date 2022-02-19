За кібератаками на українські банки стоїть Росія, - Білий дім

Про це на брифінгу розповіла заступник радника президента США з національної безпеки Енн Нойбергер, повідомляє сайт Білого дому.

За її словами, інфраструктура ГРУ була помічена за передачею великих обсягів інформації на українські IP-адреси та домени.

"Росія любить діяти в тіні і розраховує на тривалий процес визначення авторства. Ми вважаємо, що російська держава несе відповідальність за масовані атаки на українські банки цього тижня", - сказала Нойбергер.

США вважають, що росіяни націлилися на український уряд, включаючи військові та критично важливі мережі, для збирання розвідувальної інформації та підготовки до проведення підривних кібероперацій.

"Ці підривні кібероперації можуть бути використані, якщо Росія здійснить у майбутньому військові дії проти України", - зазначила Нойбергер.

15 лютого в Україні відбулася масова атака на банки й портал "Дія", також не працювали сайти Міноборони, ЗСУ та ДСНС.

16 лютого кібератака на сайт Міноборони продовжилася, він повноцінно працюватиме після оновлення серверів.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що 15 лютого на Україну здійснили найпотужнішу в історії DDoS-атаку для дестабілізації ситуації в країні. Водночас у Кремлі заявили, що РФ не причетна до масштабної кібератаки на українські сайти.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb