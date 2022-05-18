За минулу добу на Миколаївщині отримали поранення 8 людей

Про це повідомляє голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

"На щастя, дітей серед постраждалих немає", – додає Замазєєва.

Усіх постраждалих доставили у медичні заклади. Загалом зараз у лікарнях Миколаївщини перебувають 176 громадян, які постраждали від атак окупантів.

Росія завдала ракетного удару по Миколаєву зранку 18 травня, через це сталась пожежа у приватному будинку, є постраждалі.