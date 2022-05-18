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Головна війна з Росією За минулу добу на Миколаївщині отримали поранення 8 людей

За минулу добу на Миколаївщині отримали поранення 8 людей

18 травня, 2022 середа
14:41
війна з Росією снаряди

Упродовж минулої доби у Миколаєвській області 8 людей отримали поранення різного ступеня важкості, більшість із них цивільні

Про це повідомляє голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

"На щастя, дітей серед постраждалих немає", – додає Замазєєва.

Усіх постраждалих доставили у медичні заклади. Загалом зараз у лікарнях Миколаївщини перебувають 176 громадян, які постраждали від атак окупантів.

  • Росія завдала ракетного удару по Миколаєву зранку 18 травня, через це сталась пожежа у приватному будинку, є постраждалі.

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постраждалі
поранені
Миколаївщина
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