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Війна з Росією: хроніка
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За минулу добу росіяни вбили двох мешканців Донеччини й поранили дев'ятьох

19 травня, 2023 п'ятниця
08:11
Війна з Росією Авдіївка

За минулу добу, 18 травня, російська окупаційна армія вбила двох жителів Донецької області. Ще дев'ять дістали поранення

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 18 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Великій Новосілці", - написав він.

"Ще 9 людей в області дістали поранення", - додав Кириленко.

Він нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, які перебувають під контролем окупантів.

Новини
Україна
Донеччина
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