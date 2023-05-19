Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 18 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Великій Новосілці", - написав він.

"Ще 9 людей в області дістали поранення", - додав Кириленко.

Він нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, які перебувають під контролем окупантів.