За минулу добу росіяни вбили ще 7 цивільних мешканців на Донеччині

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу 15 грудня стало відомо про загибель семи мирних жителів Донеччини: 2 - у Бахмуті, 2 - у Нью-Йорку, 1 - у Часовому Яру, 1 - у Білій Горі та 1 - у Роздолівці.

Зазначається, що упродовж дня ще семеро людей отримали поранення.

Усього від початку вторгнення від дій окупантів загинули 1264 людини, 2749 - зазнали поранень. Однак дані не є повними, оскільки через воєнний стан неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за 15 грудня ворог завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари по території України. 2 з них - по цивільних об’єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по житлових кварталах, є загиблі серед мирного населення.

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