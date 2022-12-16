За минулу добу росіяни вбили ще 7 цивільних мешканців на Донеччині
Упродовж 15 грудня від російської збройної агресії загинули 7 мирних мешканців Донецької області, ще 7 - отримали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За добу 15 грудня стало відомо про загибель семи мирних жителів Донеччини: 2 - у Бахмуті, 2 - у Нью-Йорку, 1 - у Часовому Яру, 1 - у Білій Горі та 1 - у Роздолівці.
Зазначається, що упродовж дня ще семеро людей отримали поранення.
Усього від початку вторгнення від дій окупантів загинули 1264 людини, 2749 - зазнали поранень. Однак дані не є повними, оскільки через воєнний стан неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Нагадаємо, за 15 грудня ворог завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари по території України. 2 з них - по цивільних об’єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по житлових кварталах, є загиблі серед мирного населення.
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