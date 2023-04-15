За минулу добу від рук росіян загинули 9 мирних мешканців Донеччини, 21 дістали поранень
У п'ятницю, 14 квітня, російські війська вбили дев'ятьох мирних жителів Донеччини, 21 поранили
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Напередодні росіяни завдали удару по Слов'янську, унаслідок чого дев'ятеро людей, серед яких 2-річна дитина, загинули, 21 дістали поранень. Також було пошкоджено 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, школу, адмінбудівлю, базу відпочинку, крамницю та господарський центр.
Також на Донецькому напрямку одна людина в Мар'їнці зазнала поранень від рук ворога.
На Волноваському напрямку опинилися під обстрілами Вугледар і Пречистівка. Жертв немає.
На Горлівському напрямку двома ракетами вдарили по неробочій психлікарні в Костянтинівці, унаслідок чого було пошкоджено два її корпуси. Також під обстріли потрапила промзона в Часовоярівській громаді та околиці Торецької громади. У Соледарській громаді пошкоджено три будинки у Федорівці.
На Лисичанському напрямку двічі обстріляли Торське і двічі Зарічне. Постраждалих немає.
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- 14 квітня російські терористи обстріляли Слов‘янськ Донецької області, вибухи прогриміли неподалік школи.
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