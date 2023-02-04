За минулу ніч відбито 5 штурмових дій ворога у районі Мар'їнки на Донеччині, - Дмитрашківський
Олексій Дмитрашківський, речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, розповів, що в ніч з 3 на 4 лютого в один зі штурмів противник застосував танки, танк був знищений нашими військовими
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"За минулу ніч ворог здійснив п'ять штурмових дій, які відбулися на Донецькому напрямку у районі Мар'їнки. В один з таких штурмів противник застосував танки, танк був знищений нашими військовими. Ворог не здобув ніяких успіхів і відступив", - зазначив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Олексій Дмитрашківський додав, що вночі на Херсонському та Донецькому напрямках відбувалися ворожі ракетні обстріли.
"На Запорізькому напрямку бойових дій та обстрілів цієї ночі не було. Натомість є інформація щодо Енергодару та ЗАЕС, де не працюють всі ядерні реактори, що радіація на АЕС - 0,12 мікрозіверта, на сховищі ядерного палива радіація складає 0,15 мікрозіверта, що вкладається в норму", - зауважив Дмитрашківський.
- 4 лютого голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що упродовж доби РФ вбила двох жителів Донеччини, 14 людей отримали поранення
- Також в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ проінформували, що за добу РФ завдала 20 авіаційних і 3 ракетних удари по Україні
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