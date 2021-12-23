Справа про "організацію" енергоблокади в Криму: суд РФ залишив чинним вирок бізнесмену Іслямову

Про це заявив його адвокат Микола Полозов, передає російський Інтерфакс.



"Залишили в силі вирок і апеляційне рішення", - зазначив захисник Лєнура Іслямова.



Він додав, що планує звертатися до Європейського суду з прав людини.



"Далі - ЄСПЛ", - зазначив він.

10 грудня 2020 року "Верховний суд Криму" заочно засудив гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Ленура Іслямова до 19 років ув'язнення нібито за організацію енергетичної блокади півострова. Також йому на два роки заборонили займатися діяльністю, пов'язаною зі ЗМІ. Ленура Іслямова обвинувачували за трьома статтями КК РФ: п. "а, б" ч.2 ст.281 (диверсія, здійснена організованою групою, що спричинила тяжкі наслідки), ч.1 ст. 208 (організація незаконного збройного формування) і ч.2 ст.280.1 (публічні заклики до провадження екстремістської діяльності з використанням ЗМІ або інформаційно-телекомунікаційних мереж, зокрема в інтернеті).Крім того, у РФ його звинуватили в організації продовольчої блокади окупованого Криму: у вересні 2015 року активісти створеної ним організації "Аскер" на півдні України перекрили в'їзд для вантажівок з продуктами, які їхали в бік Криму. Також бізнесмену інкримінують участь в енергоблокаді: у листопаді 2015 року підірвали опори двох ЛЕП, які постачали електрику на окупований Крим.За словами адвоката, справа є політично мотивованою."Сторона захисту вказала в дебатах на недоведеність обвинувачення ні у вчиненні диверсії, ні у створенні батальйону, ні в публічних закликах", - зауважив він.У квітні 2021 року Апеляційний суд загальної юрисдикції в Сочі зменшив вирок на рік - до 18 років колонії, знявши повністю звинувачення в шести епізодах за ч.2 ст.280. 1 КК РФ і пов'язане з ним покарання з позбавленням права працювати в ЗМІ на два роки. Захист подав касацію.

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