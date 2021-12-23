Справа про "організацію" енергоблокади в Криму: суд РФ залишив чинним вирок бізнесмену Іслямову
Верховний Суд Росії не скасував власнику каналу ATR Ленуру Ілямову заочний вирок про 18 років колонії суворого режиму нібито за створення незаконних збройних формувань і організацію енергоблокади Криму у 2015 році
Про це заявив його адвокат Микола Полозов, передає російський Інтерфакс.
"Залишили в силі вирок і апеляційне рішення", - зазначив захисник Лєнура Іслямова.
Він додав, що планує звертатися до Європейського суду з прав людини.
"Далі - ЄСПЛ", - зазначив він.
Крім того, у РФ його звинуватили в організації продовольчої блокади окупованого Криму: у вересні 2015 року активісти створеної ним організації "Аскер" на півдні України перекрили в'їзд для вантажівок з продуктами, які їхали в бік Криму. Також бізнесмену інкримінують участь в енергоблокаді: у листопаді 2015 року підірвали опори двох ЛЕП, які постачали електрику на окупований Крим.
За словами адвоката, справа є політично мотивованою.
"Сторона захисту вказала в дебатах на недоведеність обвинувачення ні у вчиненні диверсії, ні у створенні батальйону, ні в публічних закликах", - зауважив він.
У квітні 2021 року Апеляційний суд загальної юрисдикції в Сочі зменшив вирок на рік - до 18 років колонії, знявши повністю звинувачення в шести епізодах за ч.2 ст.280. 1 КК РФ і пов'язане з ним покарання з позбавленням права працювати в ЗМІ на два роки. Захист подав касацію.
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