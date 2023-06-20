Про це йдеться в картці законопроєкту №8032.

Відтепер пенсію за особливі заслуги перед Україною виплачуватимуть також людям, які мають статус борців за незалежність України у XX столітті та зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі ув’язнення або примусового поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням репресивних органів.

До пенсії політв'язнів СРСР додадуть виплати у розмірі 4 200 гривень на місяць з подальшою індексацією.

Як зазначено у пояснювальній записці, метою закону є відновлення історичної справедливості та встановлення державою належного соціального захисту борців за незалежність України в XX столітті, зокрема підвищення рівня їхнього пенсійного забезпечення.