За особливі заслуги перед Україною: Зеленський підписав закон про виплати політв'язням СРСР
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 червня, підписав законопроєкт, який передбачає виплати за особливі заслуги перед Україною для політв'язнів СРСР
Про це йдеться в картці законопроєкту №8032.
Відтепер пенсію за особливі заслуги перед Україною виплачуватимуть також людям, які мають статус борців за незалежність України у XX столітті та зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі ув’язнення або примусового поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням репресивних органів.
До пенсії політв'язнів СРСР додадуть виплати у розмірі 4 200 гривень на місяць з подальшою індексацією.
Як зазначено у пояснювальній записці, метою закону є відновлення історичної справедливості та встановлення державою належного соціального захисту борців за незалежність України в XX столітті, зокрема підвищення рівня їхнього пенсійного забезпечення.
- У 2015 році було ухвалено Закон "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті".
- 14 вересня 2022 року у парламенті зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо борців за незалежність України у XX столітті). Пізніше його підтримав комітет Верховної Ради із соціальної політики.
- 29 травня 2023 року парламент схвалив закон в цілому.
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