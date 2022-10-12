Комітет ВР підтримав законопроєкт про пенсії для політв’язнів комуністичного режиму

Про це народний депутат Володимир В'ятрович повідомив у фейсбуку.

"Сподіваюся, найближчим часом він буде винесений на пленарне засідання, і українська держава нарешті відновить соціальну справедливість у ставленні до тих, завдяки кому ця держава постала", - прокоментував В'ятрович.

Законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо борців за незалежність України у XX столітті) був зареєстрований у парламенті 14 вересня.

До слова, прем'єрка Естонії заявила, що безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з головних причин руйнівної і геноцидної війни на території Європи