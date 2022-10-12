Комітет ВР підтримав законопроєкт про пенсії для політв’язнів комуністичного режиму
Комітет Верховної Ради із соціальної політики підтримав законопроєкт № 8032 про призначення пенсій за особливі заслуги політв’язням комуністичного режиму, які боролися за незалежність України у ХХ столітті
Про це народний депутат Володимир В'ятрович повідомив у фейсбуку.
"Сподіваюся, найближчим часом він буде винесений на пленарне засідання, і українська держава нарешті відновить соціальну справедливість у ставленні до тих, завдяки кому ця держава постала", - прокоментував В'ятрович.
Законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо борців за незалежність України у XX столітті) був зареєстрований у парламенті 14 вересня.
- До слова, прем'єрка Естонії заявила, що безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з головних причин руйнівної і геноцидної війни на території Європи
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