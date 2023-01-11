Про це в інстаграмі написав Дмитро Кулеба.

"Ми за останні два дні не просто стали на крок ближче до надання західних танків. Ми вже відкрили двері, в які вони зможуть проїхати. Але деяку серйозну роботу ще треба зробити перед тим як все буде в новинах", - пише міністр закордонних справ України.

Кулеба наголосив, що Україна за останні дні стала ближчою до надання військової техніки.

"Сьогодні Люблінський трикутник лідирує та задає тон. Рішення, оголошені лідерами Польщі та Литви після переговорів із президентом Зеленським, - це реальні кроки, які зміцнюють Україну в протистоянні російській агресії. Люблінський трикутник приносить конкретні результати, і вже сьогодні спонукає інших партнерів посилити військову підтримку", - додав Кулеба.

Раніше стало відомо, що Зеленський прибув з візитом до Львова. Тут він ушанував пам'ять українських воїнів, загиблих у боях із російськими окупантами, а також провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони держкордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.

Сьогодні, 11 січня у Львові президенти України, Литви та Польщі підписали спільну декларацію за результатами другого саміту Люблінського трикутника.

Президент Польщі Анджей Дуда у Львові повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції. А Литва надасть системи ППО.

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