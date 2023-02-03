За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області завербували до 1000 найманців на війну в Україні, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 3 лютого.

"Для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед ув’язнених. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області РФ було завербовано до 1000 найманців", - пише Генштаб.

Росіяни також продовжують зазнавати втрат. У Біловодську, Луганської області, окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

За день 3 лютого росіяни здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ по території України

"Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове Харківської області, є жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - пишуть в ЗСУ.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Росіяни зазнають великих втрат в особовому складі та військовій техніці.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Продовжуються обстріли військами РФ населених пунктів поблизу державного кордону. Під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Тимоновичі і Грем’яч Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Студенок, Старикове, Волфине і Миколаївка на Сумщині та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони Дворічної, Западного, Голубівки, Куп’янська, Кислівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва - Луганської.

На Бахмутському напрямку постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Георгіївка і Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському - під ворожий вогонь потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Новопіль і Времівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка і Мала Токмачка на Запоріжжі та Херсон, Качкарівка і Козацьке.

Українська авіація обстріляла позиції РФ

Авіація Сил оборони протягом поточної доби, 3 лютого, завдала 4 удари по районах зосередження ворога та 1 - по позиції ЗРК.

Підрозділи ракетних військ і артилерія Сил оборони України уразила 2 райони зосередження живої сили противника