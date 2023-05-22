За перший вікенд у прокаті голлівудський бойовик "Форсаж 10" зібрав $318,9 млн

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

За перший вікенд голлівудський бойовик зібрав $318,9 млн. Це другий найкращий старт року після мультфільму "Брати Супер Маріо в кіно". У Північній Америці "Форсаж 10" заробив лише $67,5 млн. Інша справа за кордоном, де "Форсаж 10" заробив величезні $251,4 млн у своєму міжнародному дебюті.

Стрічка режисера Луї Летер'є - одна з небагатьох нещодавніх голлівудських релізів, яка отримала резонанс у Китаї. Збори склали $78,3 млн - це більше, ніж у США та Канаді разом.

Знімали фільм у Лондоні, Римі, Турині, Лісабоні та Лос-Анджелесі. Бюджет "Форсажу 10" сягнув $340 млн, що зробило його одним з п'яти найдорожчих фільмів у світі. Головні ролі зіграли Він Дізель, Брі Ларсон, Джейсон Момоа, Мішель Родріґес, Шарліз Терон та інші кінозірки.

За сюжетом, Домінік Торетто (Він Дізель) відійшов від справ та спокійно живе разом з дружиною Летті (Мішель Родріґес) й сином Браяном. Однак насичене минуле ніяк не дає їм спокій. Данте Рейес (Джейсон Момоа) хоче помститися Домініку за свого батька. Ернан Рейес був наркобароном та загинув через дії команди Торетто.

"Форсаж 10" став першою частиною завершального фільму франшизи.

20 квітня Universal Pictures опублікувала другий трейлер фільму "Форсаж 10", на екрани стрічка вийде 19 травня.

У понеділок, 15 травня, вийшов фінальний трейлер 10 фільму з франшизи "Форсаж", який має завершити кіносагу













