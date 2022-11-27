За посередництва Норвегії уряд та опозиція Венесуели досягли порозуміння

Про це інформує BBC.

За сприяння Норвегії як посередника, уряд та опозиція Венесуели склали угоду в Мексиці. Вона має гарантувати, що мільярди доларів, заморожених за кордоном, будуть поступово вивільнені фондом, яким керує ООН. Гроші мають використати у сфері охорони здоров'я та продовольчої допомоги.

У відповідь США заявили, що дозволять американській нафтовій компанії Chevron відновити певну діяльність у Венесуелі.

"Угода є надією для всієї Латинської Америки", - заявив міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард.

BBC нагадує, після виборів президента Венесуели в 2013 році, Ніколас Мадуро ставав усе більш авторитарним. Його репресії проти опозиційних активістів зрештою призвели до того, що США запровадили санкції проти його режиму та визнали лідера опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом у 2019 році після суперечливих виборів.

Відтоді кілька раундів переговорів, спрямованих на пошук виходу з політичної тупикової ситуації, ні до чого не привели — останні провалилися трохи більше як рік тому.

Нагадаємо, влітку 2022 року вантаж нафти з Венесуели місткістю 650 тисяч барелів вперше за два роки прибув до Європи. Судна італійської нафтової компанії Eni SpA та іспанської Repsol SA відправилися до країн ЄС.

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