За рік аграрії отримали 36,7 млрд грн пільгових кредитів, - Лещенко

Про це Лещенко написав у Facebook.



"Цьогоріч аграрії отримали кредитів на пільгових умовах на загальну суму 36,7 млрд грн. Окрім того, понад 31 млрд грн аграріям було виділено в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9 %", - розповів Лещенко.



Міністр зазначив, що пільгові кошти отримали 3 тис. позичальників. Він також додав, що уряд виділив аграріям понад 900 млн грн компенсації за відсотками за користування кредитами, а до кінця року ця сума збільшиться.



За словами міністра, такою програмою можуть скористатися насамперед малі та середні агровиробники.



Програмою "Доступні кредити 5-7-9 %" найчастіше користувалися представники сільського господарства - 44% усіх позичальників. З початку існування цієї програми банки видали вже 26 822 кредитів.



Лещенко зазначив, що ці заходи недостатні для розвитку малого аграрного бізнесу. Зараз в уряді розробляють нові програми, які полегшать умови та способи кредитування.



"Щ​​​​об зробити для них (фермерів - ред.) кредитування простішим, доступнішим та відчутнішим, Верховна Рада на початку листопада підтримала створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.Тепер на стратегічному рівні завдяки його діяльності збільшаться обсяги інвестицій в аграрний сектор економіки, підвищиться конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції та її якість", - додав Лещенко.



Фонд надаватиме допомогу малим бізнесам. Для фінансування сільськогосподарських робіт кошти можуть отримати аграрії, які мають у користуванні не більше 500 га землі, і спеціалізуються на первинному виробництві сільськогосподарської продукції.



"Статутний капітал (Фонду - ред.) формуватиметься за рахунок коштів державного бюджету (близько 1,5 млрд грн) та донорської допомоги міжнародних партнерів. Загалом він становитиме близько 3 млрд грн. А його діяльність дозволить профінансувати аграріїв на суму 24 млрд грн", - зазначив Лещенко.



Крім того, для поповнення статутного капіталу ЄС виділить грант у розмірі 50 млн євро.

Нагадаємо, раніше Мінагрополітики повідомило про збір найбільшого за всю історію урожаю кукурудзи - 40 млн тонн.