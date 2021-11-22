Найбільший урожай в історії України: Мінагрополітики повідомило про збір 40 млн тонн кукурудзи
В Україні зібрали найбільший за всю історію урожай кукурудзи - 40 млн тонн
Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства України.
"У 2021 році Україна вийде на врожай у 40 млн тонн кукурудзи. Таких показників у нашій державі не було за всю історію країни" - заявили в міністерстві.
У відомстві додали, що кукурудза є ключовою культурою в Україні, що має сприяти енергонезалежності держави. Міністр аграрної політики Роман Лещенко пояснив, що її переробка - це наступний етап розвитку рослинництва.
"Це буде свій газ, своє паливо і свої якісні корми: і крохмаль, і глюкоза, й амінокислоти, і десятки інших позицій, які забезпечать Україні додану вартість на десятки мільярдів доларів. І це більше, ніж ми маємо сьогодні. Вона в основі наступного етапу розвитку рослинництва", - сказав Лещенко.
Міністр наголосив, що переробка кукурудзи буде звільнена від великої кількості податків та отримає пільгові умови у сфері інвестицій. А ті, хто переробляє цю культуру, у майбутньому отримають найбільшу державну підтримку.
"Сировинний цикл у 100 млн вдалося досягти в цьому році. Далі завдання - максимально створювати додану вартість", - додав Лещенко.
Також міністр зазначив, що Мінагрополітики у 2022 році сконцентрується на обробці, тваринництві і розширенні державної підтримки з точки зору прозорих компенсаційних механізмів.
- Нагадаємо раніше повідомлялося, що українські селекціонери вдвічі збільшили врожайність пшениці.
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