За суботу на Донеччині окупанти вбили ще 3 людей і ранили 8 осіб, - Кириленко

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, на Донеччині ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках

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