За суботу на Донеччині окупанти вбили ще 3 людей і ранили 8 осіб, - Кириленко
За 30 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Різниківці та 1 у Майдані. Ще 8 людей отримали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Також він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Нагадаємо, на Донеччині ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках
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