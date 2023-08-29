За три місяці роботи Колегіального органу Міноборони показники із закупівель кращі, ніж за попередні 4 роки: дослідження
Офіс із підтримки змін, Проект реформ оборонних закупівель, Громадська спілка "Фонд підтримки реформ в Україні", за сприяння Спеціального радника Великої Британії з питань оборони здійснили незалежне аналітичне дослідження щодо стану закупівель в Мінобороні
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова, яка в складі тендерного комітету Міноборони домоглась виведення всіх тилових закупівель Міноборони на Прозорро.
Зокрема, участь у дослідження брав відомий український економіст, співзасновник Громадянської Платформи Нова Країна Валерій Пекар. Дослідники порівняли показники 2023 року з показниками 2019-2021 років.
За їхньою інформацією, серед позитивних змін: збільшилась конкуренція серед постачальників, менше невдалих лотів, скоротились строки проведення торгів, а також середній показник економії склав - 15,6% (у 2021 році цей показник становив лише 1%).
"А тепер в картинках а не в серіях.Колегіальний орган працював всього 3 місяці. І ось результат. Висновки робіть самі", - написала Ярова.
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