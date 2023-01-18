За Україну на ЧЄ з біатлону виступлять дві олімпійські чемпіонки

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

За словами старшого тренера жіночої збірної України Олександра Кравченка, на європейській першості в Ленцерхайде (Швейцарія) виступлять Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Анна Кривонос, Дар'я Блашко, Любов Кип’яченкова.

Більшість збірних виставляють на чемпіона Європи з біатлону другі склади, оскільки ці змагання вважаються другорядними. Цього року вони відбуватимуться з 23 до 29 січня та завершаться за тиждень до головного старту сезону - чемпіонату світу, який пройде з 6 до 19 лютого в Обергофі (Німеччина).

Джима та Білосюк є олімпійськими чемпіонками 2014 року в естафеті.

16 січня стало відомо, що чоловіча збірна України виступить на чемпіонаті Європи найсильнішим складом.

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