За Україну на ЧЄ з біатлону виступлять дві олімпійські чемпіонки
Олімпійські чемпіонки Юлія Джима та Олена Білосюк виступлять за збірну України на чемпіонаті Європи з біатлону в Швейцарії
Про це повідомляє Biathlon.com.ua.
За словами старшого тренера жіночої збірної України Олександра Кравченка, на європейській першості в Ленцерхайде (Швейцарія) виступлять Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Анна Кривонос, Дар'я Блашко, Любов Кип’яченкова.
Більшість збірних виставляють на чемпіона Європи з біатлону другі склади, оскільки ці змагання вважаються другорядними. Цього року вони відбуватимуться з 23 до 29 січня та завершаться за тиждень до головного старту сезону - чемпіонату світу, який пройде з 6 до 19 лютого в Обергофі (Німеччина).
Джима та Білосюк є олімпійськими чемпіонками 2014 року в естафеті.
- 16 січня стало відомо, що чоловіча збірна України виступить на чемпіонаті Європи найсильнішим складом.
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