Збірна України назвала несподіваний склад на ЧЄ з біатлону
Чоловіча збірна України виступить на чемпіонаті Європи з біатлону найсильнішим складом
Про це повідомляє Суспільне.Спорт.
За словами головного тренера збірної України Юрая Санітри, на ЧЄ до швейцарського Ленцерхайде поїде перша команда - Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Денис Насико, Артем Тищенко. Не братиме участі у континентальній першості лише Дмитро Підручний, який набирає форму після операції.
Більшість збірних виставляють на чемпіона Європи з біатлону другі склади, оскільки ці змагання вважаються другорядними. Цього року вони відбуватимуться з 23 до 29 січня та завершаться за тиждень до головного старту сезону - чемпіонату світу, який пройде з 6 до 19 лютого в Обергофі (Німеччина).
- 13 січня чоловіча збірна України фінішувала шостою в естафеті на етапі Кубка світу та показала найкращий результат сезону.
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