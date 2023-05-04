Про це інформує Національна спілка журналістів України.

Наталія Дєдова, журналістка з Маріуполя, отримала нагороду "За відданість професії", на честь її померлого чоловіка, від Національної асоціації медіа.

"11 березня по обіді у нашу квартиру прилетіли два снаряди. Перший – до нас з мамою, ми отримали поранення. Другий – там, де був мій син Саша, свекор і Вітя. Саша почав виводити свекра на вулицю, до коридору, до ліфта, а Вітя пішов до нас з мамою у кімнату.

У цей момент прилетів ще снаряд. Я пам’ятаю, як кричала: Саша, ти де? Він мені тричі відповідав: мамо, я тут. Для мене було головне, що син живий, адже те, що можуть убити чоловіка, не могла подумати", – пригадує дружина.

Нагадаємо, 11 березня 2022 року в місті Маріуполь Донецької області внаслідок обстрілу РФ загинув 52-річний оператор телеканалу "Сігма" Віктор Дєдов. 27 років він віддав професії. Чоловіка не змогли поховати, бо за 4 дні через приліт російського снаряда будинок згорів.