"За відданість професії": дружині загиблого оператора з Маріуполя Віктора Дєдова вручили відзнаку
Журналістка та дружина загиблого оператора Віктора Дєдова отримала відзнаку "За відданість професії", у знак пам’яті про загиблого в Маріуполі чоловіка
Про це інформує Національна спілка журналістів України.
Наталія Дєдова, журналістка з Маріуполя, отримала нагороду "За відданість професії", на честь її померлого чоловіка, від Національної асоціації медіа.
"11 березня по обіді у нашу квартиру прилетіли два снаряди. Перший – до нас з мамою, ми отримали поранення. Другий – там, де був мій син Саша, свекор і Вітя. Саша почав виводити свекра на вулицю, до коридору, до ліфта, а Вітя пішов до нас з мамою у кімнату.
У цей момент прилетів ще снаряд. Я пам’ятаю, як кричала: Саша, ти де? Він мені тричі відповідав: мамо, я тут. Для мене було головне, що син живий, адже те, що можуть убити чоловіка, не могла подумати", – пригадує дружина.
Нагадаємо, 11 березня 2022 року в місті Маріуполь Донецької області внаслідок обстрілу РФ загинув 52-річний оператор телеканалу "Сігма" Віктор Дєдов. 27 років він віддав професії. Чоловіка не змогли поховати, бо за 4 дні через приліт російського снаряда будинок згорів.
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