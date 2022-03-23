У Маріуполі від обстрілу окупантів загинув оператор каналу "Сігма"

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

"Підтверджено загибель через російську окупацію ще одного українського журналіста – головного режисера, старшого оператора маріупольського телеканалу "Сігма-ТБ" Віктора Дєдова", - написав Томіленко.

За його словами, журналіст із родиною перебував удома, коли у квартиру прилетіли міни.

Про обставини загибелі, яка сталася у заблокованому Маріуполі ще 11 березня, повідомила дружина Віктора Наталія Дєдова.

"Дві міни. Перша – у нашу спальню. Там я і мама. Друга – в нашу кухню. Там – Вітя… Я кричу "Саша!" у відповідь: "Мама, я тут!"… І тільки біля ліфта розумію: не бачу і не чую Вітю… Остання (його, - ред.) фраза: "Саша, у мене нема світла!" І Саша дає ліхтарик, хоч у кімнаті світло. Сонна артерія. Вітя живе ще кілька хвилин, доходить до коридору і назавжди стає нашим світлим Янголом", - написала Дєдова.

За її словами, на жаль, Віктора не змогли поховати, бо за 4 дні через приліт снаряда будинок згорів.



Нагадаємо, під Києвом зник фотожурналіст Левін.

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