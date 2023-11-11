За відключення низки українських телеканалів з цифрового мовлення не відповіла жодна структура, - Портников

Про це журналіст, публіцист і громадський діяч Віталій Портников заявив у суботу, 11 листопада 2023 року, під час проведення порталом NV.ua публічної дискусії "Формула успіху України".

"Головна проблема вилучення цих каналів з цифрового мовлення полягає навіть не в тому, що їх вилучили з цифрового мовлення. А в тому, що це було зроблено незаконно і що жодна структура досі не взяла на себе відповідальність за таке рішення. Тобто такого рішення не існує в природі, а виключення каналів з цифрового мовлення - є. І це, за великим рахунком, є чіткою ілюстрацією до якості держави, яку ми зараз намагаємося захистити від знищення", - зазначив Портников.

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При цьому Віталій Портников згадав про ситуацію з інвестором каналу "Еспресо", що теж був виключений з мовлення T2, українським підприємцем Костянтином Жевагом та судовий розгляд його справи у Франції.

"Більшість коментаторів писали, що у Верховного суду Франції та самої Франції величезні проблеми, тому що вони корумповані. Ні, у Верховного суду Франції немає ніяких проблем, це у нас з вами є проблеми з правосуддям. Точно так, як у журналістів, яких вилучають з цифрового мовлення, теж не має ніяких проблем. Проблема є у їхньої аудиторії", - наголосив Портников.