За вирубку хвойних дерев у Києві каратимуть штрафами до 2,5 тис. грн

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У парках, скверах та лісах Києва буде посилено охорону хвойних насаджень. Зокрема, у період новорічно-різдвяних свят посиленої охорони потребують молоді ялини, сосни і навіть туї, ялівці та кипариси", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до постанови Кабміну людина, яка зрубала чи зламала дерево, повинна сплатити штраф, сума якого залежить від діаметра стовбура:

до 10 см - штраф 545 грн;

від 10 до 14 см - 960 грн;

від 14 см - 2465 грн.

"Крім того, порушники будуть змушені сплатити адміністративні штрафи у розмірі від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожне дерево (510 - 1020 грн)", - зазначають в пресслужбі.

Щоб уберегти хвойні дерева від вирубки працівники Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень оброблятимуть їх спеціальними розчинами, зокрема репелентами. Це хімічні речовини, які у теплому приміщенні виділяють неприємні стійкі запахи та можуть спричинювати алергічні реакції.

У КМДА нагадують, що новорічні дерева можна буде легально придбати на 187 сезонних ярмарках із продажу ялинок у Києві. Вони триватимуть з 15 до 31 грудня.

