За вирубку хвойних дерев у Києві каратимуть штрафами до 2,5 тис. грн
У Києві розпочалася кампанія із запобігання самовільним вирубкам хвойних дерев у передноворічний період
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"У парках, скверах та лісах Києва буде посилено охорону хвойних насаджень. Зокрема, у період новорічно-різдвяних свят посиленої охорони потребують молоді ялини, сосни і навіть туї, ялівці та кипариси", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до постанови Кабміну людина, яка зрубала чи зламала дерево, повинна сплатити штраф, сума якого залежить від діаметра стовбура:
- до 10 см - штраф 545 грн;
- від 10 до 14 см - 960 грн;
- від 14 см - 2465 грн.
"Крім того, порушники будуть змушені сплатити адміністративні штрафи у розмірі від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожне дерево (510 - 1020 грн)", - зазначають в пресслужбі.
Щоб уберегти хвойні дерева від вирубки працівники Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень оброблятимуть їх спеціальними розчинами, зокрема репелентами. Це хімічні речовини, які у теплому приміщенні виділяють неприємні стійкі запахи та можуть спричинювати алергічні реакції.
У КМДА нагадують, що новорічні дерева можна буде легально придбати на 187 сезонних ярмарках із продажу ялинок у Києві. Вони триватимуть з 15 до 31 грудня.
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