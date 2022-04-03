За зберігання яхти Абрамовича порт у Туреччині може потрапити під санкції

Про це повідомляє Financial Times.

Відомо, що приватний турецький порт, в якому знаходиться 140-метрова Solaris, належить лондонському холдингу Global Ports Holding.



"Global Ports Holding є найбільшим у світі оператором круїзних портів. У розпорядженні компанії 22 термінали в 14 країнах. У їх док в Бодрумі минулого тижня прибуло 140-метрове судно Solaris. Офіційно яхта зареєстрована на Beautiful Seascapes Limited, але кінцевим власником є Абрамович", – розповідають у виданні.

Британським власникам турецького порту за порушення санкцій може загрожувати тюремне ув'язнення. Компанії можуть винести величезний штраф. Але повний обсяг покарань визначатиме Британська судова система.

Раніше повідомляли, що Абрамович рятує свої яхти від санкцій у Туреччині.

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