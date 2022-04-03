За зберігання яхти Абрамовича порт у Туреччині може потрапити під санкції
Оператор портів, який приховує яхту підсанкційного олігарха Романа Абрамовича, може потрапити під санкції Великобританії
Про це повідомляє Financial Times.
Відомо, що приватний турецький порт, в якому знаходиться 140-метрова Solaris, належить лондонському холдингу Global Ports Holding.
"Global Ports Holding є найбільшим у світі оператором круїзних портів. У розпорядженні компанії 22 термінали в 14 країнах. У їх док в Бодрумі минулого тижня прибуло 140-метрове судно Solaris. Офіційно яхта зареєстрована на Beautiful Seascapes Limited, але кінцевим власником є Абрамович", – розповідають у виданні.
Британським власникам турецького порту за порушення санкцій може загрожувати тюремне ув'язнення. Компанії можуть винести величезний штраф. Але повний обсяг покарань визначатиме Британська судова система.
- Раніше повідомляли, що Абрамович рятує свої яхти від санкцій у Туреччині.
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