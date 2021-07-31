За знущання над кошеням житель Лубен отримав півроку арешту

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області виніс вирок Євгенію Шкоді, якого майже рік тому викрили на знущанні з 4-місячного кошеня. 28 липня суддя Олеся Алтухова призначила йому півроку арешту. Про рішення суду повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури, інформує Еспресо.TV.



Подія сталася у листопаді 2020 року у Лубнах. Місцеві волонтери звернулися до поліції із заявою про те, що в одному з гуртожитків чоловік тримає тварину, над якою систематично знущається.



Дивне скиглення, яке тривало кілька днів, помітив сусід. Він визирнув у вікно і побачив кошеня, яке висіло на мотузці на 5-му поверсі. Одразу звернувся до місцевих зоозахисників. Першою на місце приїхала Тетяна Нестеренко, яка жила неподалік. Вона відібрала скалічену тварину і почала лікування у різних ветеринарних клініках.



Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 ККУ (умисне жорстоке поводження з твариною, що призвело до її каліцтва). Через отримані травми кішка осліпла на обидва ока (одне їй довелося видаляти), мала черепно-мозкову травму, забої внутрішніх органів (довелося видаляти матку) та стала кульгати.



Слідчі з’ясували, що до цього живодерства причетний 31-річний Євген Шкода, який раніше вже мав проблеми із законом. У вересні 2016 року його засудили до 3 років умовно за крадіжку, у лютому 2017-го - до 3,5 років ув’язнення за замах на крадіжку та зберігання наркотиків. Він вийшов з в’язниці умовно-достроково у квітні 2019-го, маючи рік невідбутого покарання, наводить додаткові подробиці інтернетвидання Полтавщина.



Безпритульне 3-4 місячне кошеня Євгеній Шкода підібрав у під’їзді будинку і приніс до своєї оселі. Він жорстоко бив тварину, а коли до нього прийшли, намагався сховати. Вже у квітні 2021-го йому висунули обвинувачення у живодерстві.



На суді Шкода заперечував причетність до знущання з кошеняти. Заявляв, що підібрав кішечку вже у такому стані, а на мотузку прив’язав, бо викупав тварину і не хотів, аби вона забруднилася. За вікно вона нібито перевісилася сама.



Його показам суддя не повірила і визнала чоловіка винним у жорсткому поводженні з твариною. У якості покарання вона призначила 6 місяців арешту.



Щодо постраждалої кішки, то зараз вона живе у тієї самої волонтерки, яка відібрала її у Євгена Шкоди. Тетяна Нестеренко назвала кішку Вікторія. Тварина живе разом ще з кількома котами і вже пристосувалася до нових умов.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb