Свою позицію Стівен Кінг висловив у Twitter.

Всесвітньовідомий письменник звернувся до Росії від імені всього світу.

"Світ до Росії: Забирайся з України. Це не твоя країна", – написав Кінг.

Король жахів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну неодноразово висловлювався на підтримку українців, засуджуючи дії російських окупантів.

У кінці травня Стівен Кінг закликав світ продовжувати економічний тиск на Росію. Також він наголосив Росії, що вони мають справу не з болонкою, а з росомахою.

На початку вересня американський письменник Стівен Кінг підтримав наступ ЗСУ

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