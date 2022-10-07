"Забирайся з України!": Стівен Кінг від імені всього світу звернувся до Росії
Американський письменник, король жахів вкотре висловив підтримку Україні у війні, розвʼязаній Росією
Свою позицію Стівен Кінг висловив у Twitter.
Всесвітньовідомий письменник звернувся до Росії від імені всього світу.
"Світ до Росії: Забирайся з України. Це не твоя країна", – написав Кінг.
- Король жахів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну неодноразово висловлювався на підтримку українців, засуджуючи дії російських окупантів.
- У кінці травня Стівен Кінг закликав світ продовжувати економічний тиск на Росію. Також він наголосив Росії, що вони мають справу не з болонкою, а з росомахою.
- На початку вересня американський письменник Стівен Кінг підтримав наступ ЗСУ
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