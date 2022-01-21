Заборонені міномети і протитанкова зброя: минулої доби окупанти 5 разів порушили режим тиші в зоні ООС

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У напрямку Опитного загарбники стріляли із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.



У бік Катеринівки окупанти били з протитанкових гранатометів.



Біля Золотого-4 росіяни задіяли заборонені Мінськими угодами 82-мм міномети.



У районі Мар'їнки ворог стріляв по позиціях українських військових із ручних і станкових протитанкових гранатометів.



На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.



20 січня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих дій не зафіксовано.



Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.