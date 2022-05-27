Забрати фінал Ліги чемпіонів у Росії – правильний меседж. Граємо цей матч для людей з України, - тренер "Ліверпуля" Клопп

Про це повідомляє журналіст Нільс Керн, який відвідав прес-конференцію тренера "Ліверпуля".

Клопп позитивно ставиться до того, що фінал Ліги чемпіонів перенесли з Росії у Францію.

"Війна триває. Те, що цей матч досі відбудеться, але не у Санкт-Петербурзі, можливо, саме той правильний меседж, який повинна отримати Росія. Життя продовжується, навіть якщо ти намагаєшся його зруйнувати. Ми граємо цей фінал заради людей, також заради людей в Україні", – сказав Юрген Клопп.

Завтра, 28 травня, англійський "Ліверпуль" зіграє проти мадридського "Реалу" у фіналі Ліги чемпіонів

Початок матчу запланований на 22:00. Трансляція на Megogo.

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