Забрати фінал Ліги чемпіонів у Росії – правильний меседж. Граємо цей матч для людей з України, - тренер "Ліверпуля" Клопп
Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп підтримав Україну перед фіналом Ліги чемпіонів
Про це повідомляє журналіст Нільс Керн, який відвідав прес-конференцію тренера "Ліверпуля".
Клопп позитивно ставиться до того, що фінал Ліги чемпіонів перенесли з Росії у Францію.
"Війна триває. Те, що цей матч досі відбудеться, але не у Санкт-Петербурзі, можливо, саме той правильний меседж, який повинна отримати Росія. Життя продовжується, навіть якщо ти намагаєшся його зруйнувати. Ми граємо цей фінал заради людей, також заради людей в Україні", – сказав Юрген Клопп.
Завтра, 28 травня, англійський "Ліверпуль" зіграє проти мадридського "Реалу" у фіналі Ліги чемпіонів
Початок матчу запланований на 22:00. Трансляція на Megogo.
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