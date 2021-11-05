Задіяли заборонені міномети: росіяни 5 разів порушили "тишу", поранено бійця ООС
У п'ятницю, 5 листопада, станом на 17:00 російські військові у районі проведення Операції об'єднаних сил 5 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу Причепилівки загарбники стріляли із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.
У бік населених пунктів Болотне, Кримське та Луганське противник бив із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів.
Неподалік Лебединського окупанти обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.
На російські збройні провокації бійці ООС відповіли вогнем із озброєння, що не заборонене Мінськими домовленостями.
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