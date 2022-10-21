Загарбники 6 разів за день відкривали вогонь по двох громадах Сумщини
Протягом 21 жовтня війська РФ відкривали вогонь по територіях Краснопільської та Хотінської громад Сумської області
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
Так, за день росіяни 6 разів відкривали вогонь по території Сумщини.
"Краснопільська громада: два мінометних обстріли, 15 і 10 приходів відповідно. Хотінська громада: двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї та було два мінометні обстріли 9 та 16 мін", - написав він.
Без жертв та руйнувань в усіх випадках.
- У четвер, 20 жовтня, російський агресор обстріляв Середино-Будську громаду Сумської області.
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