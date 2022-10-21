Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Так, за день росіяни 6 разів відкривали вогонь по території Сумщини.

"Краснопільська громада: два мінометних обстріли, 15 і 10 приходів відповідно. Хотінська громада: двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї та було два мінометні обстріли 9 та 16 мін", - написав він.

Без жертв та руйнувань в усіх випадках.

У четвер, 20 жовтня, російський агресор обстріляв Середино-Будську громаду Сумської області.

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