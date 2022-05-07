Загарбники готують провокації у Мелітополі на 9 травня, аби потім звинуватити ЗСУ, - мер

Про це сказав мер Мелітополя Іван Федоров.

"Готують провокації на 9 травня, щоб потім звинуватити Збройні Сили України" - наголосив він.

Федоров закликав мешканців залишатися вдома 9 травня.

"Я вважаю, що розрив шаблону відбувається навіть у тих, хто був згоден змиритися з окупацією після того, як починають у місті прищеплювати радянську риторику та символіку. Мелітополь - це сучасне, проєвропейське місто", - заявив він.

За словами міського голови, російські військові бажають звинуватити українських захисників у залякуванні й вбивстві мирних жителів.

"З 2014 року, наскільки б не було важко, в місті святкували 9 травня з повагою до наших ветеранів і ніколи нікому не було небезпечно", - додав міський голова.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb