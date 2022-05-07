Загарбники готують провокації у Мелітополі на 9 травня, аби потім звинуватити ЗСУ, - мер
Окупаційні війська готують можливі провокації у Мелітополі на 9 травня. Після цього вони планують звинуватити українських воїнів
Про це сказав мер Мелітополя Іван Федоров.
"Готують провокації на 9 травня, щоб потім звинуватити Збройні Сили України" - наголосив він.
Федоров закликав мешканців залишатися вдома 9 травня.
"Я вважаю, що розрив шаблону відбувається навіть у тих, хто був згоден змиритися з окупацією після того, як починають у місті прищеплювати радянську риторику та символіку. Мелітополь - це сучасне, проєвропейське місто", - заявив він.
За словами міського голови, російські військові бажають звинуватити українських захисників у залякуванні й вбивстві мирних жителів.
"З 2014 року, наскільки б не було важко, в місті святкували 9 травня з повагою до наших ветеранів і ніколи нікому не було небезпечно", - додав міський голова.
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