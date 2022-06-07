Загарбники обстріляли з артилерії Сумщину: пошкоджено будинки та лінію електропередач
Російські війська вночі на 7 червня обстріляли з артилерії Середину-Буда на Сумщині. Пошкоджено щонайменше 6 будинків
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сумщина. В ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буда. Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь", - написав він.
Щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі.
Пошкоджена також і лінія електропередач.
Інформація по руйнуванням уточнюється. Попередньо - загиблих та поранених серед місцевого населення немає.
- Ввечері 6 червня російські загарбники завдали по Сумській області близько 40 ударів з мінометів і, ймовірно, із САУ.
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