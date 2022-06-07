Загарбники обстріляли з артилерії Сумщину: пошкоджено будинки та лінію електропередач

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сумщина. В ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буда. Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь", - написав він.

Щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі.

Пошкоджена також і лінія електропередач.

Інформація по руйнуванням уточнюється. Попередньо - загиблих та поранених серед місцевого населення немає.

Ввечері 6 червня російські загарбники завдали по Сумській області близько 40 ударів з мінометів і, ймовірно, із САУ.

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