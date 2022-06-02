Загарбники пошкодили 52 будинки на Луганщині, склад із метанолом на Азоті й лікарню

Про це передає голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Наші військові стримують ворога, тому той продовжує нищити інфраструктуру і промисловість Сєвєродонецька. Росіяни роблять все, щоб потім можна було заявити про відсутність можливості відновлення. Вони за вісім років жодної копійки не вклали у відбудову окупованої в 2014 році частини Луганщини, не збираються і зараз. Тому й руйнують", - зазначив він.

Вчора, 1 червня, окупанти декілька разів цілили по об’єднанню "Азот". Влучили в один із адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол. А в Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні.

"Їм не потрібні школи, лікарні, заводи та робочі місця на них. На жаль, це ще не всі зрозуміли. Росіяни просто нищать та грабують нашу область. Зі злістю, бо самі, сидячі на газовій трубі, не мають вдома майже нічого, що для українця є повсякденністю", - наголосив Гайдай.

За добу пошкоджено ще 52 будинки. Тобто ще понад 50 сімей, а з урахуванням багатоповерхівок - значно більше, залишилися без даху. 50-60 будинків область втрачає щодня.

За 1 червня в Гірському ворогом пошкоджено 16 будинків, в Лисичанську - 15, у Врубівці - дев’ять, у Сєвєродонецьку - шість, Новодружеську - чотири, Миколаївці - два.

У Сєвєродонецьку противник продовжує вести штурмові дії. За підтримки мінометів проводив безуспішний штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, додав він.

2 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія зосередила сили на Донецькому та Луганському напрямках. На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк. За підтримки вогню мінометів проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка. У свою чергу на Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха з метою взяття під контроль міста, має частковий успіх, бої тривають.

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