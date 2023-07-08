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Війна з Росією: хроніка
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Загарбники упродовж доби били по 6 областях України: 9 поранених. Ситуація по регіонах

8 липня, 2023 субота
13:29
Війна з Росією на фото: Запорізька область

Упродовж минулої доби 7 липня російська армія завдала ударів по шести областях України, унаслідок чого дев'ять людей дістали поранення

Про це повідомили в обласних військових адміністраціях регіонів.

Сумщина: уночі 7 липня та зранку 8 липня ворог здійснив 15 обстрілів прикордоння, під час яких було зафіксовано 69 вибухів. Він обстріляв Білопільську, Зноб-Новгородську, Дружбівську, Краснопільську, Миропільську, Миколаївську, Новослобідську, Середино-Будську громади. Удари завдав з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами, артилерії, мінометів, гранатометів. Також було скинуто 1 снаряд типу ВОГ з ворожого БПЛА.

Постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Запорізька область: росіяни завдали 62 удари по 15 населених пунктах регіону. Чотири ракетні удари було завдано по Запоріжжю та Задорожньому, з авіації обстріляли Оріхів та Новодарівку. Також шість ударів з РСЗВ було завдано по  Гуляйполю, Залізничному, Гуляйпільському, Чарівному, Червоному, Малинівці, Білогір'ю, Новодарівці, Білогір'ю, Преображенці, Темирівці, Левадному.

Унаслідок обстрілів Преображенки було поранено 63-річну жінку та 47-річного чоловіка, їх госпіталізували. Також було зафіксовано 32 повідомлення про руйнування будинків, квартир, адмінбудівель, школи, автівок і іншого майна жителів.

Харківщина: упродовж доби противник обстрілював з авіації, мінометів та артилерії Куп'янський, Харківський, Ізюмський, Чугуївський, Богодухівський райони. Унаслідок обстрілів було пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, сільськогосподарське підприємство, дев'ятиповерховий житловий будинок та ще один багатоквартирний будинок. Також сталося загоряння хвойного лісу поблизу Кучерівка Куп'янського району, вогонь ліквідували. Унаслідок обстрілу осколкове поранення дістав 62-річний чоловік, його госпіталізували.

Донеччина: росіяни минулої доби 16 разів обстріляли Вугледар з артилерії, на Донецькому напрямку у Курахівській громаді обстріляні Веселий Гай і Острівське, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. Також У Часовоярівській громаді пошкоджено два будинки, один будинок пошкоджено в Торецьку. Під вогнем опинилися околиці Іванопілля, у Торському та Ямполі пошкоджено два будинки.

За добу від рук росіян поранення дістали п'ятеро людей.

Миколаївщина: упродовж доби ворог обстрілював з артилерії акваторії Очаківської громади а, також обстрілів зазнали Очаків та населений пункт Куцурубської громади.

Унаслідок обстрілів загорілася суха трава на відкритій території площею 1500 кв. м та хвойної підстилки лісового господарства на площі 5000 кв. м. Займання були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає.

Херсонщина: противник упродовж минулої доби випустив по регіону 487 снарядів з мінометів, артилерії, авіації, бойових машин піхоти, гранатометів, кулеметів, "градів" та безпілотників. Зафіксовано 91 обстріл регіону. По Херсону було випущено 17 снарядів.

Унаслідок обстрілів було пошкоджено будівлю школи в селі Інгулець, територію та будівлі двох приватних підприємств Новокаховської міської громади. Також одна людина дістала поранення.

  • Російські війська вночі 8 липня здійснили атаку безпілотниками по Кривому Рогу та Кіровоградщині. Унаслідок цього виникли пожежі, 26-річний чоловік отримав поранення.
  • Уранці 8 липня російські війська завдали удару по Лиману на Донеччині, унаслідок чого шестеро людей загинули, п'ятеро дістали поранень.
Україна
російська армія
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
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