Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).

Загарбники вивезли 3,5 тис. в'язнів із місць позбавлення волі на територіях тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей.

"Ув’язнених всупереч їх волі перевезли до Криму, де тепер вагнерівці проводять агітацію щодо вступу до своєї терористичної організації. Проте більшість відмовляється укладати контракт й через відмову росіяни створили для них нестерпні умови", - наголосили в ЦНС.

Автори зауважили, що мовиться про в'язнів, яких за законодавством України звинуватили в кримінальних злочинах ще до повномасштабного вторгнення. "Натомість росіяни продовжують утримувати на "підвалах" українців, яких підозрюють у нелояльності до влади".

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що Кремлі видали наказ про створення на тимчасово окупованих територіях 28 в'язниць, із них 2 - виправні колонії, також колонія-поселення.

Також у Генштабі звітували, що на тимчасово окупованих територіях Криму Росія готується до прихованої мобілізації місцевих жителів.

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