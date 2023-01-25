Про це мер Мелітополя Іван Федоров поінформував у телеграмі.

"За 11 місяців окупації рашисти забрали в полон тисячі цивільних. У Мелітополі "на підвалі" опинились понад 700 людей. Десятки з них ув’язнені вже 10-11 місяців і про їхню долю нічого невідомо", - зазначив міський голова.

Він також ствердив, що в Кремі видали наказ про створення на тимчасово окупованих територіях 28 в'язниць, із них 2 - виправні колонії, також колонія-поселення.

Зазначається, що 13 в'язниць планують розгорнути в Донецькій області, 8 - у Луганській, 4 - у Херсонській і 3 - у Запорізькій.

Нагадаємо, міський голова повідомляв, що загарбники так і не відкрили виїзд українцям з окупованих територій, коридор перестав бути доступним із 15 грудня, а депортовані з окупації в бік Запоріжжя українці зникають поблизу Василівки.

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