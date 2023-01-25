Понад 700 мешканців Мелітополя перебувають у полоні в загарбників, деякі з них ув’язнені вже 11 місяців, - Федоров
Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що за 11 місяців окупації міста в полоні опинилися більш як 700 людей, деякі з них ув'язнені ще з лютого-березня
Про це мер Мелітополя Іван Федоров поінформував у телеграмі.
"За 11 місяців окупації рашисти забрали в полон тисячі цивільних. У Мелітополі "на підвалі" опинились понад 700 людей. Десятки з них ув’язнені вже 10-11 місяців і про їхню долю нічого невідомо", - зазначив міський голова.
Він також ствердив, що в Кремі видали наказ про створення на тимчасово окупованих територіях 28 в'язниць, із них 2 - виправні колонії, також колонія-поселення.
Зазначається, що 13 в'язниць планують розгорнути в Донецькій області, 8 - у Луганській, 4 - у Херсонській і 3 - у Запорізькій.
- Нагадаємо, міський голова повідомляв, що загарбники так і не відкрили виїзд українцям з окупованих територій, коридор перестав бути доступним із 15 грудня, а депортовані з окупації в бік Запоріжжя українці зникають поблизу Василівки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.48Продаж 43.46
- Актуальне
- Важливе