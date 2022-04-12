Загарбники влучили ракетою у старий млин на Дніпропетровщині, постраждалих немає, – голова ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграм.



"У нас одна нічна тривога і один приліт, на жаль. У Синельниківському районі влучило у стару мельницю. Люди не постраждали", – написав він.



Голова ОВА підкреслив, що у сусісдній області активно працює ЗСУ, відтак чути вибухи.



"Поряд з нами у Херсонській області наші військові гатять орка, тому у наших прикордонних селах трохи гучно. Це працюють наші збройні сили. Не хвилюйтеся", – пояснив Резніченко.

На Дніпропетровщині підірвався цивільний, узявши до рук касетний снаряд.

Окупанти в ніч на 12 квітня вчергове гатили по житлових районах Луганщини: 12 будинків зруйновано, є загиблий і поранені.