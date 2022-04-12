Загарбники влучили ракетою у старий млин на Дніпропетровщині, постраждалих немає, – голова ОВА
На Дніпропетровщині російська ракета поцілила в старий млин в ніч на 12 квітня, обійшлося без постраждалих
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграм.
"У нас одна нічна тривога і один приліт, на жаль. У Синельниківському районі влучило у стару мельницю. Люди не постраждали", – написав він.
Голова ОВА підкреслив, що у сусісдній області активно працює ЗСУ, відтак чути вибухи.
"Поряд з нами у Херсонській області наші військові гатять орка, тому у наших прикордонних селах трохи гучно. Це працюють наші збройні сили. Не хвилюйтеся", – пояснив Резніченко.
- На Дніпропетровщині підірвався цивільний, узявши до рук касетний снаряд.
- Окупанти в ніч на 12 квітня вчергове гатили по житлових районах Луганщини: 12 будинків зруйновано, є загиблий і поранені.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.06
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе