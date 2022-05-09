Загарбники за минулу добу 24 рази цілили по мирним жителям Луганщини: є загиблі та постраждалі
За минулу добу, 8 травня, окупанти 24 рази обстріляли населені пункти Луганщині, загинули троє людей, серед поранених - діти
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – два закарпатських волонтери. Серед постраждалих в Білогорівці, звісно, є діти. Як і поранену дитину з Привілля, їх госпіталізовано до Дніпра", – сказав голова ОВА.
Зник зв’язок із 11 людьми, які ховались в підвальному приміщенні в Шипіловому. Через безперервний вогонь рятувальники не можуть до кінця розібрати завали ні у Шипіловому, ні в Білогорівці.
Також протягом дня росіяни зруйнували решту потужностей Попаснянського водоканалу, які ще працювали. Без води залишаються міста й села як підконтрольні Україні, такі і окуповані ще в 2014 році. Окрім того, вже втретє поцілили у нафтопереробний завод.
За словами Гайдая, основні зусилля ворог зосередив на спробі взяти під контроль Рубіжне та на підготовці до продовження наступальних дій у напрямку Лисичанська. Збільшилась кількість артилерійських та авіаційних обстрілів.
Попри це, ЗСУ за минулий тиждень відбили 71 ворожу атаку: знищили 67 танків, 26 артилерійських систем, 110 одиниць бойової броньованої техніки, 5 спеціальних броньованих автомобілів, 4 одиниці спеціальної інженерної та 39 одиниць автомобільної техніки ворога. Підрозділи ППО збили 2 літаки, один гелікоптер, одну крилату ракету та 33 БПЛА окупантів.
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Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донецькому напрямку, готують наступ на Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку. Продовжують спроби взяти Рубіжне і Попасну.
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