Загарбники завдали ракетного удару по Слов'янську, щонайменше троє загиблих

Про це очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у фейсбуці.

"Щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені в результаті ракетного удару, завданого росіянами вночі по Слов'янську. Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок", - написав він.

Наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв та постраждалих повідомлять пізніше.

"Цей авіаудар - черговий злочин російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є цивільні люди.Вкотре повторюю, що безпечних місць на Донеччині немає, тож знову закликаю: евакуюйтеся - збережіть свої життя. Путін веде війну на винищення українців", - додав Кириленко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb