Загарбники завдали ракетного удару по Слов'янську, щонайменше троє загиблих
Російські військові вночі на 31 травня завдали ракетного удару по місту Слов'янськ Донецької області, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще шестеро отримали поранення
Про це очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у фейсбуці.
"Щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені в результаті ракетного удару, завданого росіянами вночі по Слов'янську. Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок", - написав він.
Наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв та постраждалих повідомлять пізніше.
"Цей авіаудар - черговий злочин російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є цивільні люди.Вкотре повторюю, що безпечних місць на Донеччині немає, тож знову закликаю: евакуюйтеся - збережіть свої життя. Путін веде війну на винищення українців", - додав Кириленко.
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