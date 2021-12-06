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Загибель військовослужбовця під час полювання на Миколаївщині: затриманому повідомили про підозру

6 грудня, 2021 понедiлок
11:03
Кримінал Національна поліція

На Миколаївщині правоохоронці повідомили про підозру затриманому за смертельне поранення колишнього військового офіцера

Про це повідомляє пресцентр ГУ Національної поліції в Миколаївській області.

За межами села Михайлівка на Миколаївщині 4 грудня 44-річний ексвійськовий отримав смертельне поранення в груди.

У поліції з'ясували, що чоловік приїхав на полювання разом з чинними військовослужбовцями, один з яких і вистрілив у нього.

Загиблий - колишній офіцер 79 окремої десантно-штурмової бригади, заступник керівника обласного військкомату Олександр Жолудь.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство". 48-річного чоловіка, який поранив колишнього військового, затримали та повідомили про підозру.

Затриманому загрожує до 15 років за ґратами.

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убивство
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підозра
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