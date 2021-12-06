Загибель військовослужбовця під час полювання на Миколаївщині: затриманому повідомили про підозру

Про це повідомляє пресцентр ГУ Національної поліції в Миколаївській області.



За межами села Михайлівка на Миколаївщині 4 грудня 44-річний ексвійськовий отримав смертельне поранення в груди.



У поліції з'ясували, що чоловік приїхав на полювання разом з чинними військовослужбовцями, один з яких і вистрілив у нього.



Загиблий - колишній офіцер 79 окремої десантно-штурмової бригади, заступник керівника обласного військкомату Олександр Жолудь.



Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство". 48-річного чоловіка, який поранив колишнього військового, затримали та повідомили про підозру.



Затриманому загрожує до 15 років за ґратами.

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