"Загнаний у глухий кут щур є найнебезпечнішим": Данілов заявив, що найближчі 2-3 місяці війни можуть бути вирішальними
Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що найближчі 2-3 місяці можуть бути вирішальними у війні з російським агресором
Про це Данілов заявив в інтерв'ю Голосу Америки.
За словами секретаря РНБО, зараз у Росії немає спроможностей перемогти Україну у відкритому бою.
"Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним. І ми готуємося дуже активно до найближчих 2-3 місяців, які можуть бути вирішальними у цьому моменті. Тому що зараз РФ з урахуванням того, що вона не хоче сприймати позицію всієї світової спільноти і розуміти, що їй треба уже зараз відійти для того, щоб якомога менше було наслідків безпосередньо для своєї країни, вони будуть продовжувати йти, бо вони поставили все на кону", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
- 21 грудня секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив ведення переговорів між Росією та Іраном: якщо останній наважиться передати ракети - це буде викликом для України.
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