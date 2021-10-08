Загострення COVID-ситуації: вже 13 українських областей мають показники "помаранчевої" зони
Станом на ранок 8 жовтня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що 13 областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину
Про це свідчать дані МОЗ.
В Україні 13 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.
До "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Луганська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернівецька.
У всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус. Найгірші показники наразі має Луганська область - 742, Чернівецька - 738 та Харківська - 480. Втім, нормою є менше ніж 75 на 100 тис. населення.
У деяких з регіонів також перевищено рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найкритичнішою ситуація є в Харківський області 86,6%, Херсонській - 78,7% та Запорізькій - 71,8%. Цей показник не має перевищувати більш як 50%.
- Нагадаємо, 7 жовтня в Україні зафіксовано 16 362 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 553, медпрацівників – 431).
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