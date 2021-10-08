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Головна Суспільство Загострення COVID-ситуації: вже 13 українських областей мають показники "помаранчевої" зони

Загострення COVID-ситуації: вже 13 українських областей мають показники "помаранчевої" зони

8 жовтня, 2021 п'ятниця
09:47
Суспільство карантин

Станом на ранок 8 жовтня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що 13 областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину

Про це свідчать дані МОЗ.

В Україні 13 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.

До "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Луганська;
  • Одеська;
  • Полтавська;
  • Рівненська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Чернівецька.

У всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус. Найгірші показники наразі має Луганська область - 742, Чернівецька - 738 та Харківська - 480. Втім, нормою є менше ніж 75 на 100 тис. населення.

У деяких з регіонів також перевищено рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найкритичнішою ситуація є в Харківський області 86,6%, Херсонській - 78,7% та Запорізькій - 71,8%. Цей показник не має перевищувати більш як 50%.
 

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