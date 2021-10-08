Загострення COVID-ситуації: вже 13 українських областей мають показники "помаранчевої" зони

Про це свідчать дані МОЗ.

В Україні 13 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.

До "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Луганська;

Одеська;

Полтавська;

Рівненська;

Сумська;

Тернопільська;

Харківська;

Херсонська;

Чернівецька.

У всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус. Найгірші показники наразі має Луганська область - 742, Чернівецька - 738 та Харківська - 480. Втім, нормою є менше ніж 75 на 100 тис. населення.

У деяких з регіонів також перевищено рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найкритичнішою ситуація є в Харківський області 86,6%, Херсонській - 78,7% та Запорізькій - 71,8%. Цей показник не має перевищувати більш як 50%.



Нагадаємо, 7 жовтня в Україні зафіксовано 16 362 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 553, медпрацівників – 431).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb