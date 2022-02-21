Загострення на фронті: 20 лютого окупанти здійснили 80 порушень "тиші", з початку поточної доби - 8 обстрілів

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Шість разів Красногорівку – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Гранітне – з мінометів калібру 120 мм та 82мм.

Три рази Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.

Шість разів Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, та великокаліберних кулеметів.

Три рази Опитне - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Піски - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чотири рази Щастя – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Артема – з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Новоташківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.

Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм.

Старомихайлівка – з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Світлодарськ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Золоте – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Новотроїцьке – з мінометів калібру 82 мм.

Три рази Троїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Причепилівку – з артилерії калібру 152 мм.

Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм.

Три рази Болотне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Кримське – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Лопаскіне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Новогригорівку – з станкових протитанкових гранатометів.

Трудівське – з артилерії калібру 122 мм.

Двічі Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Калинове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Миколаївка – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новозванівку – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Богданівку – з артилерії калібру 122 мм.

Шуми – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Станицю Луганську – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Нью Йорк – з мінометів калібру 82 мм.

Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм.

Старий Айдар – з мінометів калібру 120 мм.

Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.

Нову Михайлівку – з мінометів калібру 120 мм.

Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.

Залізне – з мінометів калібру 120 мм

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації наразі зафіксовано 8 порушень, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Талаківку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Піщевик – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Водяне – з мінометів калібру 120 мм.

Красногорівку – з мінометів калібру 120 мм.

Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.

Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb