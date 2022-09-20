Загроза руйнування ворогом Печенізької дамби: мешканців поближніх населених пунктів готують до можливої евакуації

Про це повідомляє Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

Мешканців громади просять слідкувати за повідомленнями Печенізької селищної ради. У випадку оголошення тривоги необхідно взяти найнеобхідніші речі та переміститись залежно від свого місця розташування.

"Жителям вулиць Берегової, Харківської, Рибної, Соснової та пров. Рибного в смт Печеніги – переміститися на вулицю Зінченка (район колишньої восьмирічної школи). Жителям вул. Гоголя в селі Кицівка – переміститися на гору (район кладовища). Жителям вулиці Дьоміна в селі П'ятницьке – переміститись на височину села (ближче до лісу)", – пояснює Гусаров.

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