Загроза руйнування ворогом Печенізької дамби: мешканців поближніх населених пунктів готують до можливої евакуації
Упродовж останніх діб російська армія продовжує завдавати ракетних ударів по дамбі Печенізького водосховища, через що існує загроза руйнування греблі
Про це повідомляє Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.
Мешканців громади просять слідкувати за повідомленнями Печенізької селищної ради. У випадку оголошення тривоги необхідно взяти найнеобхідніші речі та переміститись залежно від свого місця розташування.
"Жителям вулиць Берегової, Харківської, Рибної, Соснової та пров. Рибного в смт Печеніги – переміститися на вулицю Зінченка (район колишньої восьмирічної школи). Жителям вул. Гоголя в селі Кицівка – переміститися на гору (район кладовища). Жителям вулиці Дьоміна в селі П'ятницьке – переміститись на височину села (ближче до лісу)", – пояснює Гусаров.
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