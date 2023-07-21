Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

За його словами, наявний осяг газу відповідає плану підготовки запасів блакитного палива до наступної зими.

"Від старту сезону закачування у 2023 році в українські підземки вже спрямовано 2,5 млрд куб. м газу. Цей рівень відповідає аналогічному періоду 2022 року. Загалом підготовка запасів газу до наступної зими йде за планом, до того ж в липні ми закачали навіть більше газу, ніж передбачалося", – розповів Чернишов.

Він зазначив, що споживання газу в другому кварталі 2023 року збільшилося відносно аналогічного періоду 2022 року на 13%.

"Зростання рівня споживання газу спричинено багатьма чинниками, у тому числі поступовим відновленням економіки нашої країни. Але, як ми бачимо за наявними даними, нам усе одно вдається досягати всіх поставлених цілей у межах підготовки до наступної зими", - сказав голова правління Нафтогазу.