"Закачали газу більше, ніж передбачалося": у Нафтогазі розповіли про підготовку до зими
В українських газосховищах наразі 11,7 млрд куб. м газу. В межах підготовки до зими в липні Нафтогаз закачав більше блакитного палива, ніж передбачалося
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
За його словами, наявний осяг газу відповідає плану підготовки запасів блакитного палива до наступної зими.
"Від старту сезону закачування у 2023 році в українські підземки вже спрямовано 2,5 млрд куб. м газу. Цей рівень відповідає аналогічному періоду 2022 року. Загалом підготовка запасів газу до наступної зими йде за планом, до того ж в липні ми закачали навіть більше газу, ніж передбачалося", – розповів Чернишов.
Він зазначив, що споживання газу в другому кварталі 2023 року збільшилося відносно аналогічного періоду 2022 року на 13%.
"Зростання рівня споживання газу спричинено багатьма чинниками, у тому числі поступовим відновленням економіки нашої країни. Але, як ми бачимо за наявними даними, нам усе одно вдається досягати всіх поставлених цілей у межах підготовки до наступної зими", - сказав голова правління Нафтогазу.
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