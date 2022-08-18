Західні добровольці "звільнятимуть Запоріжжя від ЗСУ", а канадські ЗМІ "перекручують зміст доповіді Amnesty International": нові фейки від роспропаганди
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 18 серпня
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в телеграмі.
За повідомленням ЦПД при РНБО України, 18 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція. Російські пропагандисти повідомили, що "ополченці" Запорізької області збирають добровольчу армію "для звільнення регіону від українських націоналістів", а серед добровольців, які хочуть звільняти регіон, нібито є і жителі країн Заходу, наприклад, Німеччини.
Дезінформація. Представник МЗС Росії Ігор Вишневецький заявив, що буцімто Україна обстрілює ядерні об’єкти і цим порушує головний принцип МАГАТЕ… Згідно з словами російського окупанта, делегація МАГАТЕ не може приїхати на Запорізьку АЕС, доки Україна обстрілює об’єкт…(однак) РФ зацікавлена в організації поїздки делегації на ЗАЕС і всіляко сприятиме, щоб візит відбувся.
Маніпуляція. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що МЗС РФ оприлюднило огляд "неправдивих" публікацій, основною тезою якого є те, що "канадські ЗМІ нібито заперечують факти злочинів України та намагаються перекрутити зміст доповіді Amnesty International про порушення українськими військовими законів ведення війни".
- Раніше Росія поширила дезінформацію, що ЗСУ "готові вчинити провокацію" під час поїздки делегації МАГАТЕ на ЗАЕС, а США "підвищують ядерні ризики".
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