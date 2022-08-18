Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в телеграмі.

За повідомленням ЦПД при РНБО України, 18 серпня росіяни запустили три великих обмани.



Маніпуляція. Російські пропагандисти повідомили, що "ополченці" Запорізької області збирають добровольчу армію "для звільнення регіону від українських націоналістів", а серед добровольців, які хочуть звільняти регіон, нібито є і жителі країн Заходу, наприклад, Німеччини.



Дезінформація. Представник МЗС Росії Ігор Вишневецький заявив, що буцімто Україна обстрілює ядерні об’єкти і цим порушує головний принцип МАГАТЕ… Згідно з словами російського окупанта, делегація МАГАТЕ не може приїхати на Запорізьку АЕС, доки Україна обстрілює об’єкт…(однак) РФ зацікавлена в організації поїздки делегації на ЗАЕС і всіляко сприятиме, щоб візит відбувся.



Маніпуляція. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що МЗС РФ оприлюднило огляд "неправдивих" публікацій, основною тезою якого є те, що "канадські ЗМІ нібито заперечують факти злочинів України та намагаються перекрутити зміст доповіді Amnesty International про порушення українськими військовими законів ведення війни".

Раніше Росія поширила дезінформацію, що ЗСУ "готові вчинити провокацію" під час поїздки делегації МАГАТЕ на ЗАЕС, а США "підвищують ядерні ризики".

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